Kanada tarihinin en büyük yangını devam ediyor; binlerce kişi tahliye edildi
18 Mayıs 2016 13:39
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Kanada tarihinin en büyük orman yangınlarından biri haline gelen Fort McMurray bölgesindeki yangın, büyüyerek devam ediyor.
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Kanada'nın petrol bölgesi Alberta eyaletinde yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren orman yangınları kuzeye doğru yayıldı. Yangının her 1 dakikada 30 ila 40 metre hızla ilerlediği bildirilirken, bölgede bulunan 12 petrol alanında çalışan 8 bin işçi de tahliye edildi.
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Yangının aniden yön değiştirmesi nedeniyle 4 bin petrol işçisinin Fort McMurray kasabası yakınlarındaki barınaklarından tahliye edildi. 8 bin işçinin de tahliye edilmesi emri verildi.
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Yangın nedeniyle Alberta eyaletinde yoğun hava kirliliği yaşandığı belirtiliyor
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Kasaba çevresindeki petrol şirketleri üretimi artırmayı hedeflemiş, bu nedenle son günlerde bölgeye yönlendirdikleri işçilerin sayısını artırmıştı. Fort McMurray kasabasında yaklaşık 90 bin kişi iki hafta önce yangınlar nedeniyle tahliye edilmişti.
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Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, CBC News kanalına açıklamasında, Fort McMurray bölgesinde yaşananların ülke ekonomisi ve insanlar için büyük bir zarar teşkil ettiğini açıkladı, ancak mali kaybın boyutlarına ilişkin net bir bilgi vermedi.