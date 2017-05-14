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Kanada Başbakanı Justin Trudeau işe oğluyla geldi

14 Mayıs 2017 19:31

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Kanada Başbakanı ve internetin en popüler siyasetçilerinden Justin Trudeau'nun işe yanında getirdiği üç yaşındaki oğlu basının ilgi odağı oldu.

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Parti gruplarıyla görüşme, Avam Kamarası'nda soru önergelerini yanıtlama ve üniversite rektörleriyle buluşma gibi yoğun bir programı olan Kanada Başbakanı, her şeye rağmen oğluyla saklambaç oynayacak zamanı buldu.

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Ofiste eğlenceli vakit geçiren üç yaşındaki Hadrien Trudeau, babasına basın toplantısında da eşlik etti.

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Kanadalı liberal siyasetçi, Suriyeli sığınmacılara verdiği destek, eşcinsel onur yürüyüşüne katılması ve kendisini feminist olarak ilan etmesi nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinden insanların desteğini almıştı.

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Fotoğraflar Justin Trudeau'nun Facebook sayfasından alınmıştır.

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