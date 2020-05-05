Kalkan seyahat kısıtlamasının ardından tatilciler Bodrum'a gelmeye başladı
05 Mayıs 2020 14:13
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Kalkan seyahat kısıtlamasının ardından tatilciler Bodrum'a gelmeye başladı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, normalleşme sürecinin ilk adımı olarak açıkladığı kararlarda 7 büyükşehir için seyahat kısıtlamasını kaldırdıklarını duyurdu. Kalkan seyahat kısıtlamasının ardından Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a gelen araç sayısında artış olmaya başladı.
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Bodrum'da yazlık evi olan vatandaşların az sayıda da olsa ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.
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31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla’da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Özellikle Bodrum’a gelen araç sayısında azda olsa artış olduğu görüldü.
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Torba uygulama noktasında trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekipleri, yabancı plakalı araçları durdurarak Bodrum’a giriş yapanların teker teker ateşlerini ölçtü, ilçede ikametgah edecekleri adres bilgilerini aldı.
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Az sayıda tatilcinin de yasak kalkar kalkmaz Bodrum’a gelmeye başladığı öğrenildi.