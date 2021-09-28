Kahve içtikten sonra uyumanın şaşırtıcı etkileri

“Kahve ve uyku” ikilisine dair henüz Türkçe’de tam karşılığını bulamamış olan “coffee nap” yani “kahve uykusu" nedir?
28 Eylül 2021 22:57
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Batı kültüründe giderek daha popüler bir trend haline gelen ve çeşitli bilimsel araştırmaların da destekleyici sonuçlar sunduğu “kahve uykusu” günün ortasında yorgunluk çöktüğünde imdadımıza yetişecek etkiler yaratıyor. Peki ama nasıl? Aslında formül çok basit, kahve iç ve uyu
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uplifers.com'da yer alan habere göre; Kahve şekerlemesi olarak da duyabileceğimiz “kahve uykusu“, en basit tanımıyla kahve içtikten sonra kestirmek, yani kısa süreli uykuya dalmak anlamına geliyor.
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Bilimsel araştırmalar, kahve uykusunun enerjiyi tazeleyecek en etkili yollardan biri olduğuna dikkat çekiyor.
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Loughborough Üniversitesi‘nde yürütülen bir araştırmada, katılımcılar şoförlük mesleğini icra eden kişiler arasından seçiliyor ve onlardan kahve uykusu deneyimi yaşamaları isteniyor. Yorgun şoförler gruplara ayrıldıktan sonra bir grup sadece 200 mg kahve tüketirken diğer gruptan kahve içtikten sonra uyumaları isteniyor.
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15 dakika sonra şekerleme uykusundan uyanan katılımcıların sürüş simülasyonunda sadece kahve içen gruptan daha başarılı bir performans sergilediği ortaya çıkıyor.
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Araştırmanın sonucundan da anlaşılacağı üzere sadece kahve içmek, kahve içip uyumanın yanında daha az başarı gösteriyor. Kahvenin enerjimizi yükselttiği, uykunun da bizi dinlendirdiği yadsınamaz bir gerçek. İkisini kombinlediğimizde ortaya çıkan sonuç ise hem dinlenmiş hem de enerji toplamış bir beden oluyor.
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Kendimizi yorgun hissettiğimizde vücudumuz adenozin salgılamaya başlar; beynimizdeki algı reseptörleri yavaşlar, verimimiz düşer, enerjimiz azalır. Adenozin, beyni ele geçirir ve yorgun düşmemize neden olur. Uyuduğumuzda ise adenozin seviyesi düşüşe geçer, beynimiz kendini dinlenme moduna alır.
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Öte yandan, kahve beyni uyararak yorgunluğu algılayan reseptörleri harekete geçirir ve daha enerjik hissetmemize yardımcı olur. Sadece uyumak veya sadece kahve içmek kısa süreli etki yaratarak daha iyi hissetmemizi sağlar. Fakat, kahve içtikten sonra uyumak günün geri kalanında daha uzun süre modumuzu yüksek tutmak için bizi destekler.
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Kahve içip uykuya daldığımızda bir yandan kahve enerjimizi yükseltmek için harekete geçerken uyku da adenozin ile savaşır. Tam olarak kazan-kazan (win win) durumu oluşur. Kahve içtikten sonra uyumak, enerji üretmesi için tüm işi beyne bırakmak olarak da yorumlanabilir. (uplifers.com'dan alınmıştır)