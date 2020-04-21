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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Koronavirüs günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu hazırladı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Koronavirüs salgını günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu hazırladı. Acil başvuru mekanizmaları hakkında bilgi veren platform şiddet olayının meydana gelmesi durumunda belgelenmesi ve daha sonra uzaklaştırma kararı alınması gerektiğini belirtti. Resmi makamlara başvuruda ekonomik durumun engel teşkil etmesi halinde maddi yardım talebinde bulunulabileceğini hatırlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, mercilere başvuru ve devam eden süreçte herhangi bir aksaklık yaşanması halinde 0212 912 42 43 numarasından kendi destek hatlarına ulaşılabileceğini kaydetti. Platformun verdiği bilgiler şu şekilde:

21 Nisan 2020 20:58

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Koronavirüs salgını günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu hazırladı. Acil başvuru mekanizmaları hakkında bilgi veren platform şiddet olayının meydana gelmesi durumunda belgelenmesi ve daha sonra uzaklaştırma kararı alınması gerektiğini belirtti. Resmi makamlara başvuruda ekonomik durumun engel teşkil etmesi halinde maddi yardım talebinde bulunulabileceğini hatırlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, mercilere başvuru ve devam eden süreçte herhangi bir aksaklık yaşanması halinde 0212 912 42 43 numarasından kendi destek hatlarına ulaşılabileceğini kaydetti. Platformun verdiği bilgiler şu şekilde:

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Koronavirüs günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu hazırladı

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Koronavirüs günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu hazırladı

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Koronavirüs günlerinde kadınlar için şiddetten korunma kılavuzu hazırladı

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformukoronavirüskadınlar için şiddetten korunma kılavuzu
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