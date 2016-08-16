Justin Bieber ile Selena Gomez Instagram'da birbirine girdi
16 Ağustos 2016 14:07
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Yıllarca sevgili olan Justin Bieber ve Selena Gomez, Instagram'da birbirine girdi.
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Bieber'ın, yeni sevgilisiyle olan fotoğraflarına eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranları binlerce yorum yazınca Justin tepki gösterdi. Bunun üzerine Selena Gomez de söze girince tartışma büyüdü.
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Geçtiğimiz günlerde Justin Bieber, yeni sevgilisi Sofia Richie ile fotoğraflarını paylaşınca hayranları altına yorumlar yazmaya başladı.
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Bunun üzerine Justin Bieber fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: Eğer böyle nefret dolu mesajlar yazmaya devam ederseniz hesabımı korumaya alacağım. Gerçekten benim hayranımsanız bu kadar kötü olamazsınız.
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Selena Gomez ise araya girdi ve şu yanıtı verdi: Eğer "nefretle" başa çıkamıyorsan sevgilinin fotoğraflarını paylaşmayı bırak. Bu sadece senle onun arasında özel kalmalı. Hayranlarına kızma. Onlar seni herkesten önce sevdi ve destekledi.
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Justin Bieber'dan gelen yanıt ise biraz ağırdı: Geçmişte beni dikkat çekmek için kullanan insanların hala bunun için uğraş verdiğini görmek komik. Üzücü. Sevgilerimle... İkinci yorum da hemen ardından yine Justin'den geldi: Ben kimsenin nefretini kabul etmek için yaratılmadım. Umarım hepiniz benim arkadaşlarıma ve birbirinize karşı kibar olmayı başarırsınız. Ve evet! 'Belieber'ları seviyorum.
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Ardından Selena Gomez, bu sözlere yanıt vermese de kendi hesabından hayranlarıyla çekilmiş fotoğraflarını koyarak "Bütün hayatım onlar. Benim için en değerlilersiniz. Her gün yaptığım şeyden mutlu olmamı sağladığınız için teşekkür ederim." dedi.