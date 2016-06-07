Jüpiter'in atmosferinin altındaki yüzey görüntülendi
07 Haziran 2016 23:08
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Jüpiter... Güneş Sistemi'mizin devi, hidrojen ve helyumdan oluşan bir renk cümbüşü, en az 67 uydunun ev sahibi, dünyamızdan daha büyük fırtınaları, ölümcül radyasyon alanları ve güçlü manyetosferi ile gökyüzündeki en parlak cisimlerden biri.
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Son olarak, NASA'nın New Mexico'daki yenilenen teleskopları ile, gaz bulutlarından oluşan atmosferinin altındaki Jüpiter'in yüzeyi görüntülenmeye çalışıldı.
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NTV'nin haberine göre; teleskopların elde ettiği görüntüler 3 boyutlu haritalara dönüştürüldüğünde, Jüpiter'in atmosferini kaplayan 100 kilometre kalınlığındaki amonyum hidrosülfitten oluşan tabaka net olarak gözlemlendi.
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Gezegenin yüzeyinde, zehirli gazın yerle temas edecek şekilde hareket ettiği anlaşıldı.
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Astronomların radyo dalgalarını kullanarak oluşturdukları 3 boyutlu haritada, gazların, Jüpiter'in yeryüzü şekillerine nasıl etki ettiği ve yapıyı nasıl değiştirdiği de görülüyor.
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Atmosferinde Dünya'dan daha büyük kasırgaların yüzyıllardır devam ettiği Jüpiter, astronomların her zaman ilgi odağı.
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Gaz fırtınasının yol açtığı kırmızı gözler, ya da dev "fırtına girdaplarının" boyutları doğudan-batıya 24 bin km ile 40 bin km arasında değişirken, kuzeyden-güneye 12 bin km ila 14 bin km arasında değişiyor. Yani bu fırtınaların içine 2 ya da 3 Dünya'nın rahatlıkla sığabileceği anlaşılıyor.
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Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter bu özelliği ile en büyük kütle çekimine de sahip olan gezegen.
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Jüpiter diğer tüm gezegenlerin toplam kütlesinden 2.5 kat daha fazla bir kütleye sahip bir gaz devi. bu nedenle, eğer yakınından bir asteroid veya kuyruklu yıldız geçerse, çekim etkisine kapılıp Jüpiter'e çarpabiliyor.