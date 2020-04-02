Jose Mourinho beraber çalıştığı en iyi 11'i açıkladı
Jose Mourinho, futboldan uzak kalınan karantina dönemine yine gündeme oturmaya başardı. Beraber çalıştığı en iyi ilk 11'i yapan Portekizli hoca, son iki takımından kimseyi kadroya almadı!
02 Nisan 2020 13:35
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William Gallas - Chelsea
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Javier Zanetti - Inter
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Ricardo Carvalho - Chelsea
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Claude Makelele - Chelsea
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Frank Lampard - Chelsea
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Mesut Özil - Real Madrid
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Eden Hazard - Chelsea
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Cristiano Ronaldo - Real Madrid
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Didier Drogba - Chelsea
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