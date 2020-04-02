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Jose Mourinho beraber çalıştığı en iyi 11'i açıkladı

Jose Mourinho, futboldan uzak kalınan karantina dönemine yine gündeme oturmaya başardı. Beraber çalıştığı en iyi ilk 11'i yapan Portekizli hoca, son iki takımından kimseyi kadroya almadı!

02 Nisan 2020 13:35

112

Jose Mourinho

212

Petr Cech - Chelsea

312

William Gallas - Chelsea

412

John Terry - Chelsea

512

Javier Zanetti - Inter

612

Ricardo Carvalho - Chelsea

712

Claude Makelele - Chelsea

812

Frank Lampard - Chelsea

912

Mesut Özil - Real Madrid

1012

Eden Hazard - Chelsea

1112

Cristiano Ronaldo - Real Madrid

1212

Didier Drogba - Chelsea

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