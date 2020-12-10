Johnny Depp bir projeden daha çıkarıldı
10 Aralık 2020 16:27
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Fantastik Canavarlar 3 filminin kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu Johnny Depp, usta sihirbaz Houdini'yi canlandıracağı yeni dizi projesini de kaybetti.
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The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybettikten sonra Fantastik Canavarlar 3 (Fantastic Beasts 3) filmi kadrosundan çıkarılan Johnny Depp bir projeyle daha yollarını ayırdı.
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The Hollywood Reporter'ın haberine göre; ABD'li oyuncu, usta sihirbaz Houdini'yi canlandıracağı yeni dizi projesini de kaybetti.
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Depp, dizide Karayip Korsanları serisinde birlikte çalıştığı yapımcı Jerry Bruckheimer'la yeniden çalışacaktı.
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Proje Deep'in Amber Heard ile olaylı davaları sonrası rafa kaldırıldı.
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Fantastik Canavarlar 3 filmi için başrole Deep'in yerine Mads Mikkelsen getirilmişti.
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