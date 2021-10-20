John Wick dizisi The Continental'ın başrol oyuncuları belli oldu
20 Ekim 2021 16:38
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Popüler aksiyon filmi serisi John Wick'in öncesini anlatacak olan The Continental'ın başrol oyuncuları belli oldu. .
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İlk filmi 2014 yılında yayınlanan John Wick serisinin spin-off dizisi olacak olan The Continental'ın başrol oyuncuları geçtiğimiz saatlerde belli oldu.
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Yapılan son duyuruya göre dizinin başrolünde, Ian McShane'in daha öncesinde canlandırdığı Winston karakterinin gençliğini canlandıran Colin Woodell bulunacak. Dizinin bir diğer başrolü ise popüler ve başarılı oyuncu Mel Gibson olacak. Mel Gibson, Cornac adında daha önce evrende görmediğimiz bir karakteri canlandıracak. Bu iki isim dizinin başrolündeki isimler olacak.
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Dizi 1970'li yıllarda New York'ta geçecek. John Wick filmlerinde Ian McShane'in canlandırdığı Winston karakterinin geçmişini izleyeceğiz. Winston'ın Continental isimli otele nasıl girdiğini konu alacak. Keanu Reeves gibi Ian McShane de dizide rol almayacak.
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Donanımhaber'in aktardığına göre, The Continental, karakterlerden ziyade daha çok otele odaklanan bir yapım olacak. Son olarak dizi 3 bölümden oluşacak ve bölümler 90 dakika olacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.