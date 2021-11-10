John Wick 4'ün resmi adı belli oldu

Keanu Reeves başrollü popüler film serisi John Wick'in dördüncü filminin çekimleri tamamlandı ve filmin tam ismi resmi olarak açıklandı.
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Geçtiğimiz saatlerde yapılan bir paylaşım ile filmin çekimlerinin bittiği resmi olarak açıklandı. Ayrıca filmin tam ismi de açıklandı.
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Dördüncü filmin ismi John Wick: Hagakure olacak. Hagakure kelimesinin anlamına baktığımızdaysa aslında filmden bir iki ipucu elde edebiliyoruz.Hagakure ya da Türkçesi ise Saklı Yapraklar, eski bir samuray olan Yamamoto Tsunetomo'nun yazdığı ve kendisinin, samurayların yaşantısı, samuraylık felsefesi ve Samuray'ın Yolu hakkındaki düşünce ve öğretilerini içeren kitabın ismi. Burdan yola çıkarak da filmin samuraylık konusuna değineceğini hatta belki de Japonya'ya gidilebileceği konuşuluyor.
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John Wick 4, 27 Mayıs 2022'de sinemalarda yayınlanacak.
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Filmin senaristliğini Shay Hatten, yönetmenliğini ise Chad Stahelski üstleniyor. Son söylentilerle birlikte filmin oyuncu kadrosu şimdilik şöyle: Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Shamier Anderson, Rina Sawayama, Ryan Castle ve Ian McShane.