"Joachim Löw için en doğru adres Fenerbahçe"

Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik gelecek sezon yola hangi teknik direktörle devam edileceği. Konu ile ilgili Almanya basınından da bazı yazılar gelmeye devam ediyor.
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Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki söylentiler üzerine Almanya'nın köklü gazetelerinden Frankfurter Rundschau bir derleme ve analiz haberi kaleme aldı. İşte Frankfurter Rundschau'da yer alan haber:
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"Joachim Löw, şu an futbol dünyasını uzaktan gözlemlemeye devam ediyor. Ayrıca eski antrenörün hizmetiyle çok ilgilenen bir kulüp var; Fenerbahçe."
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"Alman futbolunun bir dönemini şekillendirdi, 2014 yılında Dünya Şampiyonu oldu ve uluslararası alanda en yüksek tanıma sahip oldu. 2006'dan 2021'e kadar Alman milli takımının antrenörlüğünü yaptı. Yaklaşık 9 ay önce bu görevden ayrıldı ve Jogi sakin bir hayatın içine geçti."
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"Joachim Löw'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor. Geçen hafta içerisinde Schwarzwald'da görüntülendi. Löw, burada bir ziyaret için bulunuyordu. Ancak Löw burada kendisine soranlara geleceğiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Yine de spekülasyonlar devam ediyor."
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"Joachim Löw, hala çok aranan bir teknik direktör. Almanya'daki görevinden ayrıldıktan sonra çok fazla spekülasyon çıktı. Real Madrid denildi, olmadı. Hollanda için bile adı geçti ama olmadı. Bu söylentilerin hiçbiri somutlaşmadı. Somut olan tek şey Fenerbahçe."
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"Almanya ve Türkiye'de aylardır Löw'ün Fenerbahçe'ye geri dönebileceği hakkında söylentiler var. 1998/99'da Boğaz'da teknik direktörlük yaptı. Ardından Almanya'ya döndü. Karlsruher SC'yi devraldı. Daha sonra 2000/01'de Adanaspor için birkaç aylığına Türkiye'ye geri döndü."
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"Fenerbahçe cephesi, ilk başta Löw için somut yorumlar yapmak işstemedi. Ancak Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, geçmişte Löw'e olan ilgisini birkaç kez dile getirdi. Ancak, daha fazla yeni bilgi gelmedi. Fenerbahçe Kulüp Sözcüsü, birkaç gün önce Alman Basın Ajansı'na yeni bir gelişme olmadığını da doğruladı."
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"Joachim Löw'ünj Türkiye'de çok sayıda hayranı var. Fenerbahçe onunla ilgilenmeye devam ediyor. Belki de bir geri dönüş olacak. 2021 yılın sonunda, futbol için yeniden çok motive olduğnu söyledi. Türkiye ve özellikle Fenerbahçe, Joachim Löw için en doğru ve gerçekçi adres olarak görünüyor. Löw'ün bir dahi olduğuna inanıyorlar ve imzasını atarsa ona tapılır."