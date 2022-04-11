Jesse Pinkman ve Walter White, ekranlara geri dönüyor
11 Nisan 2022 11:47
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Breaking Bad spin-off dizisi Better Call Saul'un son sezonunda Bryan Cranston ve Aaron Paul'un konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklandı.
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“Better Call Saul”un yaratıcılarından Peter Gould, Cranston ve Paul'un tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı ve ne kadar süre alacağı konusunda bilgi vermedi.
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Gould, “İzleyiciler için her şeyi mahvetmek istemiyorum ama şova başladığımızda sorduğumuz ilk sorunun 'Walt ve Jesse'yi şovda görecek miyiz?' olduğunu söyleyebilirim. Nasıl olacağı ve koşulların ne olacağını söyleyemem, bunu izleyicilerin kendilerinin keşfetmesi gerekecek ama söylemeliyim ki bu, bu sezon keşfedileceğini düşündüğüm birçok şeyden biri."
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Perşembe günü kırmızı halıda Odenkirk, Variety'ye şunları söyledi: “Kişisel olarak iki şovun – 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' – son sezonda her zamankinden daha fazla iç içe olduğunu hissediyorum. Ve bence bu şaşırtıcı ve havalı. 'Breaking Bad'i tekrar izlemek istemenizi sağlayacak." dedi. Bu sezonun dördüncü ve altıncı bölümlerini Rhea Seehorn ve Giancarlo Esposito'nun yönettiği bilgisi de PaleyFest'te paylaşıldı.
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“Breaking Bad”in diğer birçok karakteri, Hector Salamanca (Mark Margolis), Don Eladio (Luis Politti) ve Salamanca ikizleri (Luis ve Daniel Moncada) dahil olmak üzere, ilk beş sezonu boyunca “Better Call Saul”a girdi. Hank Schrader (Dean Norris) ve Steven Gomez (Steven Michael Quezada) de birer cameo sahnesinde görüldü.