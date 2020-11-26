Jennifer Lopez, fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot'ya çıplak poz verdi
26 Kasım 2020 10:31
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Jennifer Lopez, fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot'ya çıplak poz verdi
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Önceki akşam Amerikan Müzik Ödülleri'ne sahne şovuyla damgasını vuran Jennifer Lopez, hemen ardından Instagram paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.
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Alex Rodriguez ile nişanlı olan 51 yaşındaki Lopez, Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot'ya tamamen çıplak poz verdi. In The Morning adlı video klibi için verdiği pozlardan birini de Instagram sayfasında paylaştı.
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In The Morning adlı klibinin tanıtımı için verdiği bu poza kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Lopez'in pozu 10 saat içinde 6 milyona yakın beğeni aldı.
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Jennifer Lopez, bu pozu paylaşmadan bir gece önce Amerikan Müzik Ödülleri'nde Maluma ile birlikte yaptığı sahne şovuyla konuşulmuştu. İddialı kostümü, dansları bir yana bu şovun, Beyonce ve kocası Jay Z tarafından 2014 yılındaki Grammy töreninde yaptıkları gösteriden kopya olduğu ileri sürülmüştü.
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Daha sonra da bu şovun, 2002 tarihli Chicago filminden esinlendiği açıklanmıştı.
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Jennifer Lopez geçtiğimiz haftalarda da kendi kozmetik markasını kurmasıyla gündeme gelmişti. Lopez, bu sayede 30 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirtmişti.