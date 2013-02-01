Japonya'nın hayalet şehri: Hashima Adası

Bu film seti gibi görünen ama tamemen gerçek, terkedilmiş ada Hashima adası. Japonyaya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor. Ada Japonya'nın güneyinde, Kyushu adasının güneybatısında yer alıyor. Sahilden sadece 3 km uzaklıkta.
213
Ada aslında 480x160 metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar bile değil ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor ve hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri ünvanını kazanıyor.
313
1800'lerin sonu Japonya'da endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor. 1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor.
413
Bu verimli kömür madenlerinde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları, sinema derken adanın nüfusu 5.300'e dayanıyor. Bu da adaya dünya üzerinde en yüksek yoğunluklu insan nüfusu rekorunu kazandırıyor.
513
Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor. Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam 9 katlı.
613
Zamanla dünyada kömür enerjisi yerini petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor. Petrolün enerji pazarına hakimiyeti adanın sonunu hazırlıyor ve Mitsubishi 1974'de madeni kapatıyor. Adada yapacak iş bulamayan sakinler çamaşır makinelerini, koltuklarını, oyuncaklarını ve daha aklınıza ne gelirse geride bırakıp adayı terk ediyorlar.
713
1974'de nüfusu sıfıra inen Hashima adası o zamandan beri hayalet şehir olarak anılıyor. 38 sene boyunca Mitsubishi'nin mülkiyeti olmaya devam eden ada 2009'da Nagazaki şehri yönetimine bedelsiz olarak veriliyor.
813
Şu an adanın sanayi devriminin önemli bir göstergesi olması sebebi ile UNESCO Dünya Mirasları Listesine alınması söz konu.
913
Ada uzunca bir süre herkese kapalıydı. 2005 yılında ilk olarak gazeteciler girdikten sonra Hashima'nin turist ziyaretlerine açılması planlandı. Ancak adadaki binaların oluşturduğu tehlike bölgenin turistik olmasını engelliyor.