İşte İzmit Körfezi'ndeki Osman Gazi Köprüsü'nün fotoğrafları
21 Nisan 2016 22:14
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla İzmit Körfezi geçiş köprüsünün son tabliyesi bugün monte edildi
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Böylelikle körfezin iki yakası birbirine bağlanacak. 4 saatlik yol, 4 dakikaya inecek.
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Köprünün ayaklarının bulunduğu Kocaeli Dilovası ile Yalova Hersek Burnu’nda bulunan şantiyelerde hummalı çalışmalar devam ederken, köprünün Mayıs ayında ulaşıma açılması planlanıyor.
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Yaklaşık 1.1 milyar dolar yatırımla yapılan Kocaeli ve Yalova istikametlerine 3’er şeritli yapılan köprüde 1 de hizmet şeridi bulunacak.
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Köprü ulaşıma açıldığında körfezi dolaşarak 2 saat, feribotla 1 saat olan İzmit Körfezi geçişi süresi yaklaşık 6 dakikaya inecek. Köprüden geçiş ücreti ise 35 dolar artı KDV olacak.
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Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil), 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda olacak.
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Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağı'ndan Ankara yönüne yaklaşık 2,5 kilometre sonra teşkil edilecek bir köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayıp İzmir Çevreyolu üzerindeki mevcut Otogar Kavşağı’nda son buluyor.
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252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan köprünün, kuzey ve güney ankraj bloklarının yüzde 99,5'i tamamlandı.
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Asma köprü çelik kule bloklarında nihai kot olan 252 metreye ulaşılan köprüde, ana kablo montajına hazırlık amacıyla kedi yolu-çalışma platformu yapılarak ana kablo montajı, ana kablo sıkıştırma, askı kelepçesi montaj çalışmaları bitirildi.
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Montaj çalışmalarının ay sonunda tamamlanması, üst yapı imalatları (izolasyon ve asfalt yapılması) ve diğer imalatların bitirilmesiyle köprünün mayıs sonunda trafiğe açılması planlanıyor.
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Öte yandan, mayıs ayında Gebze-Altınova (İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü dahil), bu yılın sonunda ise Kemalpaşa Ayrımı-İzmir ve Gebze-Bursa Otoyol kesiminin yapım çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.