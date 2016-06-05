İzmir’in en renkli günü; LGBTİ’ler valilik yasağına rağmen yürüdü
05 Haziran 2016 01:00
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İzmir Valiliği’nin ‘terör örgütü propagandası yapılacağına dair istihbarat alındığı’ gerekçesiyle İzmir Onur Yürüyüşü’nü yasaklaması protesto edildi.
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Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Onur Yürüyüşü’nün gerçekleşmesi planlanan 19.00’da toplanan homofobi ve transfobi karşıtları Kordon sahile yürüdü.
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Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu imzalı yasak kararı yazılı bir tebligatla Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu’ya gönderilmişti.
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"Son derece hassas bir dönemden geçtiğimiz süreç" ifadesinin kullanıldığı yasak kararında, eylemin toplumda geniş kitlelerin ayrıştırılmasına neden olacağı gibi bir yoruma yer vermişti.
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