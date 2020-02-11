İzmir'in Kızları bu kez İstanbul'da sahnelenecek
11 Şubat 2020 13:09
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Ocak ayında prömiyerini yapan 'İzmir'in Kızları' adlı müzikli oyun Şubat ve Mart aylarında Most Production'ın yapımcılığında Uniq Hall'de bir kez daha sahnelenecek.
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Serdar Saatman'ın yazdığı, Gaye Cankaya'nın rejisiyle sahneye konan oyun, sahne tasarımı ve görsel dünyasıyla sıcak bir Ege kasabasını İstanbul'a taşıyacak.
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Oyunun koreografisini Selçuk Borak, Murat Cem Yılmaz da müzik direktörlüğünü yaptı.
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Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, BuraOyuncda Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi isimler yer alıyor.
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Sezen Aksu’nun ‘Şarkı Söylemek Lazım’dan ‘Seni Yerler’e, ‘Kutlama’dan ‘Bile Bile’ ile birlikte sayısız unutulmaz şarkısı sahneye taşınıyor.
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Oyun aşk, aile ve dostluk temaları ile izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
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Oyun 21-22 Şubat ile 5-6-7-8--19-20-21-22 Mart tarihlerinde Uniq Hall'de seyirci ile buluşacak.
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Oyunun biletleri Biletix'te satışa sunuldu.
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