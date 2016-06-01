İyi ki doğdun Marilyn Monroe!

Amerikalı efsane yıldız Marilyn Monroe’nun doğum günü… Marilyn Monroe yaşadığı çalkantılı dönemde kovulup tekrar alındığı filmin çekimleri tekrar başlamadan önce yüksek dozda sakinleştirici ilaç alarak 5 Ağustos 1962'de Brentwood, Los Angeles'daki evinin yatak odasında henüz 36 yaşındayken hayata veda etti. Her ne kadar intihar ettiği konuşulsa da Monroe’nun cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiaları da ortaya atıldı. İşte doğumunun 90. Yılında doğal güzelliği ve çekiciliğiyle hala güzellik ikonu olarak anılan popülerliğini koruyan Monroe’nun yaşamına dair bilinmeyenler…
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Marilyn, diğer yıldızlara oranla hep daha az kazanıyordu. Öyle ki, ‘Erkekler Sarışınları Sever’ filmindeki rol arkadaşı Jane Russell, Marilyn’den 10 kat daha fazla para almıştı. 1962 yapımı ‘Something’s Got to Give’ filminde Marilyn’in ücreti 100 bin dolarken, aynı filmdeki yardımcı oyuncu Dean Martin 500 bin dolar alıyordu. Bugünse, Marilyn’in mirası yılda 5 milyon dolar.
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Kilosu sürekli değişirdi. Hatta film çekimleri sırasında bile öyle çok değişirdi ki, kostüm tasarımcıları bir elbiseden iki farklı beden dikmek zorunda kalırdı.
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Marilyn’in cenaze töreninde, tabutun açık olması istendi. Yeşil bir elbise giyen Monroe’ya bir de platin sarısı peruk takıldı. Zira Monroe’nun saçlarının bir kısmı otopsi sırasında tıraşlanmıştı.
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Marilyn Monroe’nun en ünlü evlilikleri yazar Arthur Miller ve Joe DiMaggio ile olanlardı. Ancak Monroe, ilk evliliğini 16 yaşındayken James Doughert ile yapmıştı. Los Angeles Polis Departmanı’nda dedektif olan Doughert’in ikinci karısı, kocasına Marilyn’in filmlerini izleme yasağı getirmişti.
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Marilyn, sinema tarihinde prodüksiyon şirketi sahibi olan ikinci kadındır. İlki, Mary Pickford’du.
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Çıplak gezmeyi çok severdi. Daha çok kadın olan stüdyo çalışanları arasında tamamen çıplak olarak gezinirdi. Röportajlarını da bu şekilde verirdi. Eşi DiMaggio’nun ona hediye ettiği siyah kürkünü giyer ve altına hiçbir şey giymezdi.
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Marilyn Monroe’nun ölüm sebebi ‘intihar’ olarak söylendi. Ancak toksikoloji testleri yalnızca yapıldıktan sonraki şüpheler için analizin yenilenmesi konusundaki girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Monroe’nun iç organları ilk analizden sonra imha edilmişti. Bu nedenle onun ilaç zehirlenmesi olarak bilinen ölüm nedeni hep şüpheli kaldı: Bu ilaçlar ağız yoluyla mı alınmıştı, yoksa enjekte mi edilmişti? Monroe’nun otopsisini yapan doktorlar bunun bir cinayet olduğundan eminler.
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Joe DiMaggio ona öylesine aşıktı ki, ölümünden sonraki 20 yıl boyunca onun mezarına üç haftada bir güller göndermeye devam etti.
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Monroe’nun ‘Yaz Bekarı’ filminde giydiği meşhur beyaz elbise ise 2011 yılında tam 2.8 milyon sterline (yaklaşık 12 milyon TL) satıldı.
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Marilyn Monroe’nun, ilişki yaşadığı ABD başkanı John F Kennedy’nin doğum gününde giydiği elbisenin fermuarı yoktu. Çünkü bu meşhur boncuklu elbise Monroe’nun üstünde dikilmişti. Elbise, 1999’da 820 bin sterline (yaklaşık 3,5 milyon TL) satılmıştı.