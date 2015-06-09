İtalyan astronotun objektifinden Türkiye fotoğrafları
09 Haziran 2015 19:18
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İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, ‘Hello #Turkey!’ etiketiyle Türkiye’nin uzaydan fotoğraflarını paylaştı
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İtalyan astronot Samantha Cristoforetti
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği Türkiye fotoğrafını Merhaba Türkiye notuyla paylaştı.
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Cristoforetti, Marmara Denizi üzerinde çektiği fotoğrafları "Merhaba Türkiye! Farklı açıdan İstanbul ve Marmara Denizi'nin görüntüsü" notuyla Twitter'da yayınladı
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