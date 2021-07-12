İtalya'nın şampiyonluğa ulaştığı EURO 2020'nin rekorları, hayal kırıklıkları ve unutulmaz anları
İtalya'nın Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı turnuva, birçok unutulmaz an ve rekora sahne oldu. EURO 2020'den geride kalanlara bakalım.
12 Temmuz 2021 11:50
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İtalya'nın zaferiyle sona eren EURO 2020 futbol tarihine unutulmaz anlar bıraktı.
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Futbolseverleri bir ay boyunca ekran başına kilitleyen şampiyona, korkutucu bir senaryoyla başladı. Turnuvanın ikinci gününde, Danimarkalı Christian Eriksen ölümden döndü. Finlandiya maçının 43'üncü dakikasında kalbi duran yıldız oyuncu bir anda yere yığıldı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından hayata tutunan Eriksen, hastanedeki tedavisi boyunca takım arkadaşlarıyla moral buldu.
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Turnuvanın sürprizine imza atan Danimarka, yarı finale kadar yükseldiği turnuvaya İngiltere karşısında veda etti.
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EURO 2020'nin en kötü sonucuna ise A Milli Takım imza attı. A Grubu'nu puansız tamamlayan Ay Yıldızlılar, -7 averajla turnuva tarihinin en başarısız beşinci takımı oldu.
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Cristiano Ronaldo ise gol rekorlarına ara vermedi. EURO 2020'de attığı 5 golle turnuva kariyerindeki gol sayısını 14'e çıkaran Portekizli, Michael Platini'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
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36 yaşındaki forvet, Portekiz ile 109 gole ulaşarak İranlı Ali Daei'nin erişilmesi güç milli takım rekoruna da ortak oldu.
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Favorilerin erken vedaları turnuvaya damga vurdu. Ölüm Grubu olarak gösterilen F Grubu'ndan çıkan son şampiyon Portekiz, dünya şampiyonu Fransa ve Almanya, EURO 2020'de çeyrek finali göremedi.
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12 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuva, Avrupa Şampiyonları tarihine geçti. Farklı coğrafyalarda oynanan maçlar nedeniyle bazı takımlar turnuva boyunca 10 bin kilometreden fazla yol katetti.
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Dolu tribünler önünde oynanan maçlar pandemi günlerinde insanlara ışık tuttu. Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da oynanan Macaristan - Fransa maçını 61 bin seyirci izledi.