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İtalya’nın antik Roma kenti Pompeii’de “şimdiye kadar en iyi korunmuş” insan kalıntısı bulundu

18 Ağustos 2021 14:51

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İtalya’nın antik Roma kenti Pompeii’de “şimdiye kadar en iyi korunmuş” insan kalıntısı bulundu

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İtalya’nın antik Roma kenti Pompeii’de devam eden kazı çalışmalarında ‘şimdiye kadar en iyi korunmuş’ insan kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Marcus Venerius Secundio adlı, sosyal statü yönünden yükselmiş eski bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda saç ve kulakların bir kısmının halen görülebilir olduğu belirtildi.

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Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii’nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio’ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu.

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Mezarın, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla Pompeii’nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor. Kalıntıların, Pompeii’de ‘şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş’ insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio’nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi. Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont’un, “Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir” ifadeleri yer aldı.

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Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların ‘olağandışı’ olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi.

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Secundio’nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi. Ayrıca mezarın tepesinde bulunan mermer bir levha üzerinde Secundio’ya adanmış bir yazıtın, Pompeii’de Yunanca yürütülen tiyatro gösterilerine atıfta bulunduğu belirtilirken, Pompeii Arkeoloji Parkının Müdürü Gabriel Zuchtriegel’in, bunun “Pompeii'de daha önce dolaylı göstergelere dayalı olarak varsayılmış olan Yunan dilindeki performansların ilk açık kanıtıdır” ifadeleri yer aldı.

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Porta Sarno nekropol alanındaki kazıların, Pompeii arkeoloji parkı ile Valencia Avrupa Üniversitesi arasında ortak bir proje olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini’nin “Pompeii, şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor” ifadeleri de yer aldı.

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