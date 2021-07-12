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İtalya, EURO 2020 zaferini büyük coşkuyla kutladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İtalya'nın İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması ülkede büyük sevinç yarattı.

12 Temmuz 2021 09:22

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Başkent Roma'da Popolo Meydanı ve Fori Imperiali Bulvarına kurulan dev ekranların yanı sıra Campo dei Fiori Meydanında toplanan binlerce İtalyan, takımlarının final mücadelesini ilgiyle takip etti.

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Popolo Meydanındaki taraftarlar, maçın hemen başında takımlarının yenik duruma düşmesiyle maçın büyük kısmını endişeli gözlerle izledi.

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İkinci yarıda İtalya'nın beraberlik golünü bulmasıyla meydanda büyük sevinç yaşandı.

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Müsabakada 90 dakikalık normal sürenin ve uzatma devrelerinin 1-1 berabere bitmesiyle geçilen penaltı atışları da meydanda büyük heyecanla izlendi.

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İtalya'nın penaltı atışlarında rakibi İngiltere'ye 3-2 üstünlük kurmasıyla, "Gök-mavililer" büyük coşkuyla Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı.

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Kupa töreninde İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla Popolo Meydanı başta olmak üzere başkent Roma ve diğer İtalyan şehirlerinde coşku doruğa çıktı.

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İtalyanlar, 1968'den sonra kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu gece boyunca kutlamaya devam etti. Şampiyonluk kutlamaları, ülkenin kuzeyinden güneyine bütün şehirlerine yayıldı.

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Bu arada, Roma dışında ülkenin büyük kısmında yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasına yol açabileceği gerekçesiyle dev ekranda maç organizasyonu yapılmadı. Ancak İtalyanlar, şampiyonluğun gelmesiyle bu başarıyı kutlamak için sokaklara döküldü.

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Başkent sokaklarında sık sık havai fişekler atılırken, İtalyanların araç ve motosikletleriyle konvoy yaptıkları görüldü.

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Başkent caddelerinde turlayan taraftarlar, duygularını AA muhabirine aktardı. Bazı taraftarlar, özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını gibi zor bir dönemin ardından gelen bu başarının, İtalya'da herkese iyi geldiği görüşünde birleşti.

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Karşılaşmayı Popolo Meydanındaki dev ekran karşısında izleyen ve maçı büyük heyecanla takip ettiğini anlatan Valerio, “Bu tarif edilemez bir duygu: İngilizleri evinde yenmek ve Avrupa Şampiyonu olmak, benzersiz bir şey. Kolay olmadı." dedi.

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Antonio da "Kesinlikle kolay bir maç olmadı. Özellikle de böyle bir maç ki henüz 2. dakikada geriye düştük. Tabii ki takımın bu durumda adrenali düştü. Bu noktadan çevirmek, ikinci yarıda maçı eşitlemek, acı çekmek ve bu şekilde kazanmak, çılgınca bir duygu." diye konuştu.

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Francesco da Avrupa Şampiyonu olmalarını "Çok güzel bir şey. Bu akşam İtalyan olmak ayrı güzel." yorumunu yaptı.

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Giulia ve Alice de şampiyonluğu gerçeküstü olarak nitelerken, “Çok heyecan verici bir şey. Bir daha olur mu bilmiyoruz ama heyecanlandırıcı. Bu yılın en güzel şeyi. Böylesine zor bir yıldan sonra herkesi birleştirecek bir şey.” ifadelerini kullandı.

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Babası Gabriele ile tura çıkan Simone de İtalya'nın bugüne kadar tek olan Avrupa Şampiyonluğunu babasını gördüğünü kendisinin ise ilk kez bu şampiyonluğu yaşadığını belirtti.

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Baba Gabriele, "Çok güzel bir şey bu. 53 yıl geçmişti" derken, Simone ise "Ben daha doğmamıştım." dedi.

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Gabriele "Bir daha ne zaman görürüz bilemem, belki sen bile göremezsin” derken, oğlu Simone itiraz ederek, "Hayır, hayır bu doğru değil. Tekrar edeceğiz bunu." yorumunu yaptı.

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Şampiyonluğa kutlamaya çıkan Arianna ve Lorenzo da "Çok mutluyuz. Milli takım düzeyinde uzun zamandır bir şey kazanmıyorduk. 2006’da Dünya Kupası'nı kazandığımızda biz daha çocuktuk." şeklinde konuştu.

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Son penaltıyı panik halde izlediklerini dile getiren Arianna, "Şampiyon olduğumuzda bağırdık ama hak ettik kazanmayı. Çok bağırdık. Çok büyük heyecan duyduk." dedi.

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Lorenzo, "Pandemiyle geçen zor dönemin ardından biraz olsun bize telafi olabilecek bir başarı bu." değerlendirmesinde bulundu.

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