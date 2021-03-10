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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Caddeye girişler belirli sürelerle kapatılarak, yoğun kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

10 Mart 2021 18:43

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İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra yoğunluk oluştu. Caddede görevli ekipler, insanlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti.

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Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. Kaymakam Mustafa Derelli’nin talimatıyla İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı

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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı.

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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İstiklal Caddesi, yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

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