İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık kısıtlama sonrası yine aynı
İstiklal Caddesi’nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kalabalık eksilmedi. Yoğunluk sebebiyle Zabıta ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.
03 Nisan 2021 17:41
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İstanbul’da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 4 hafta aradan sonra sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya konuldu.
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İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı.
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Güzel havayı fırsat bilen turistler İstiklal Caddesinde kalabalığa sebep oldu.
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Zabıta ekipleri drone ile turistlere sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu.
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