İşte Survivor 2020'den ilk kareler

O Ses Türkiye yarı finalinde Acun Ilıcalı Survivor adasından ilk görüntüleri paylaştı. 'Survivor 2020' gönüllüler takımı yarışmacısının sözleri ve kısa süredeki büyük değişimi şaşırttı.
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Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Murat Boz'un, "Ersin (Korkut) ne yapıyor orada?" sorusuna, "Ersin'le ilgili çok şey anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Çünkü bizim Survivor'la ilgili keskin köşelerimiz var. Mümkün olduğunca az bilgiyle seyircilerimize taptaze bir açılış sunmak istiyoruz" karşılığını verdi.
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Ilıcalı, "Çok değişik bir Survivor bizi bekliyor. Bugün bir şeye dayanamadım ve onu yayınlamak zorundayım gerçekten. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. O görüntüyü uçaktayken istedim, sağ olsunlar yetiştirdiler. Bu çok değişik bir olay, bu görüntü çok önemli" sözlerini kaydetti.
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İddialı yarışmacılardan yüzücü olan Evrim, “Bu yıl Evrim, Survivor'a gidecek. Survivor, Evrim geçirecek. Siz de bu Evrim'i görmek istiyorsanız beni izleyin” demişti.
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'Survivor 2020' gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan 29 yaşındaki Evrim Keklik, ada hayatının 5'inci gününde verdiği röportajda ise tanıtımdaki iddialı sözlerinden oldukça farklı bir profil çiziyor.
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"Gerçekten çok kötüyüm. Bunları annem görmesin tamam mı, lütfen. Önce buraya gelip bir gün deneme yapsaydık, yemin ederim yarışmaya katılmazdım. Çok zor. Ağlayamıyorum, gücüm yok, İnsanlardan utanıyorum. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat yemek ishal yapıyor. Minderde oturmak istiyorum. Gerçekten moralim çok bozuk. Bana lütfen insan gibi bir çay, kahve verebilir misiniz? Adanın dışında bir insanla sohbet etmek istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. Parkur zor değil, ama parkura gelen kadar anan ağlıyor. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Yastık yok, dümdüz yatıyorsun. Pislik cabası. Daha ne söyleyebilirim ki?"
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Evrim'in röportajı sonrası 'O Ses Türkiye' jüri üyelerinden Hadise, "O kadar üzüldüm ki. Size çaktırmadan yardım edesim, gizli çay veresim var" ifadelerini kullandı.