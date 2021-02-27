İşte sezon sonu serbest kalacak 11 süper yıldız

İşte, 2020-2021 sezonunun bitimiyle Avrupa liglerinde serbest kalacak bonservis bedeli yüksek 11 oyuncu:
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LIONEL MESSI - Barcelona'nın efsanesi Lionel Messi sezon başı takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Manchester City ve Paris Saint-Germain Arjantinli yıldızla ilgilenmesine rağmen oyuncu sözleşme süresini doldurmaya karar verdi.
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SERGIO AGUERO - 32 yaşındaki oyuncu bu sezon sakatlıklardan ve hastalıklardan dolayı formasına kavuşamadı. City'de 10. sezonunu geçiren Agüero, 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
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MEMPHIS DEPAY - Manchester United'da istenilen performansı veremeyen Memphis Depay, Lyon'a transfer olmuştu. Burada takımın kaptanlığına kadar yükselen oyuncunun adı yaz transfer döneminde sık sık Barcelona ile anılmasına rağmen Lyon'da kalmıştı.
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ANGEL DI MARIA - Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan Angel Di Maria, sonraki sezon PSG'nin yolunu tuttu. Arjantinli oyuncu Fransız kulübünde 12 kupa kazandı.
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SERGIO RAMOS - Real Madrid'in efsane kaptanı Sergio Ramos sezon sonu takımdan ayrılıyor. İspanyol kulübü, yaşından dolayı Ramos'la 1 sezon daha devam etmek isterken; 34 yaşındaki oyuncuya İngiltere'den Manchester United talip oldu.
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THAUVIN - Thauvin 5 yıllık Marsilya kariyerini sonlandırmak üzere. Premier Lig'den Leicester City, Fransız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.
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WIJNALDUM - Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştığı 2018-2019 sezonunda yarı finalin ikinci maçında Barcelona'ya gol atan Wijnaldum, sezon sonu Barcelona ile sözleşme imzalayabilir.
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JUAN BERNAT - Fransız oyuncu bu sezon sakatlığı nedeniyle 3 maça çıktı. Paris Saint-Germain oyuncuya yeni sözleşme teklifi yapmadı.
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DAVID ALABA - David Alaba geçtiğimiz günlerde sezonun bitimiyle Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı. Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Chelsea 28 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
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HYSAJ - Napoli'nin sağ beki Elseid Hysaj sezon sonu itibariyle serbest kalacak. 27 yaşındaki oyuncu 2015 yazında takıma katılmıştı.
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DONNARUMMA - Milan'ın 22 yaşındaki yetenekli kalecisi Gianluigi Donnarumma sezon sonu serbest kalacak isimlerin başında geliyor. Donnarumma 5 yıldır kırmızı-siyahlı takımın kalesini koruyordu.