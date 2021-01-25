İşte Seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan “The Serpent” dizisinde İlker Kaleli'nin sahnelerinden kareler
BBC dizisi İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başladı
25 Ocak 2021 08:58
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İşte Seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan “The Serpent” dizisinde İlker Kaleli'nin sahnelerinden kareler
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1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan BBC dizisi “The Serpent”ın İngiltere’de yayınlanmaya başlamasıyla dizide Vitali Hakim adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli’nin merakla beklenen sahneleri de ortaya çıktı.
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Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
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Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber’ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.
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Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor. İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.