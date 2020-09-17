İşte Playstation 5'e çıkacağı açıklanan tüm oyunlar
Sony'nin yeni jenerasyon oyun konsolu Playstation 5'in 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de; 19 Kasım'da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı açıklandı. İşte şu ana kadar PS5 için çıkarılacağı açıklanan tüm oyunlar...
17 Eylül 2020 12:54
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Sony'nin yeni jenerasyon oyun konsolu Playstation 5'in 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de; 19 Kasım'da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı açıklandı. İşte şu ana kadar PS5 için çıkarılacağı açıklanan tüm oyunlar...