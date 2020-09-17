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İşte Playstation 5'e çıkacağı açıklanan tüm oyunlar

Sony'nin yeni jenerasyon oyun konsolu Playstation 5'in 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de; 19 Kasım'da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı açıklandı. İşte şu ana kadar PS5 için çıkarılacağı açıklanan tüm oyunlar...

17 Eylül 2020 12:54

191

Sony'nin yeni jenerasyon oyun konsolu Playstation 5'in 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de; 19 Kasım'da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı açıklandı. İşte şu ana kadar PS5 için çıkarılacağı açıklanan tüm oyunlar...

291

Final Fantasy 16

391

Hogwarts Legacy

491

God of War: Ragnarok

591

Assassin's Creed Valhalla

691

Astro's Playroom

791

Atomic Heart

891

Battlefield 6

991

Borderlands 3

1091

Bugsnax

1191

Call of Duty Black Ops: Cold War

1291

Chivalry 2

1391

Chorus

1491

Control

1591

Cris Tales

1691

Cyberpunk 2077

1791

Deathloop

1891

Demon's Souls

1991

Destiny 2

2091

Destruction AllStars

2191

Devil May Cry 5

2291

Dirt 5

2391

Doom Eternal

2491

Dragon Age 4

2591

Dustborn

2691

Dying Light 2

2791

Far Cry 6

2891

FIFA 21

2991

Five Nights at Freddy's: Security Breach

3091

Fortnite

3191

Ghostwire: Tokyo

3291

Godfall

3391

Goodbye Volcano High

3491

Gotham Knights

3591

Gothic

3691

Gran Turismo 7

3791

Grand Theft Auto 5 enhanced

3891

Graven

3991

Haven

4091

Heavenly Bodies

4191

Hitman 3

4291

Hood: Outlaws and Legends

4391

Horizon Forbidden West

4491

Immortals Fenyx Rising

4591

Jett: The Far Shore

4691

Just Dance 2021

4791

Kena: Bridge of the Spirits

4891

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

4991

Little Devil Inside

5091

Little Nightmares II

5191

Madden 21

5291

Marvel's Avengers

5391

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

5491

Maquette

5591

Metal: Hellsinger

5691

NBA 2K21

5791

Observer: System Redux

5891

Oddworld: Soulstorm

5991

Outriders

6091

Overcooked: All You Can Eat

6191

Paradise Lost

6291

The Pathless

6391

Planet Coaster: Console Edition

6491

Poker Club

6591

Pragmata

6691

Project Athia

6791

Quantum Error

6891

Rainbow Six Quarantine

6991

Rainbow Six Siege

7091

Ratchet and Clank: Rift Apart

7191

Recompile

7291

Resident Evil 8: Village

7391

Returnal

7491

Ride 4

7591

Riders Republic

7691

Sackboy: A Big Adventure

7791

Scarlet Nexus

7891

Sherlock Holmes: Chapter One

7991

Solar Ash

8091

Steelrising

8191

Stray

8291

Suicide Squad: Kill the Justice League

8391

TemTem

8491

The Elder Scrolls Online

8591

The Lord of the Rings: Gollum

8691

Unknown 9: Awakening

8791

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

8891

Warframe

8991

Watch Dogs: Legion

9091

Worms Rumble

9191

WRC 9

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