İşte orgazm sonrası gözyaşının nedeni

Orgazm sırasında ve ya sonrasında nedensiz yere ağlıyorsanız, bir sebebi var.
16 Eylül 2021 20:27
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Orgazm sırasında ve ya sonrasında nedensiz yere ağlıyorsanız, bir sebebi var.
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Bazı zamanlar, orgazm sonrası hüngür hüngür ağlamaktan kendinizi alamıyor olabilirsiniz. NLP uzmanı, eğitmeni ve yazar Cengiz Eren bu durumu nasıl şöyle açıklıyor:
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Kadının planladığı, organize ettiği ve düşündüğü zamanda bunu gerçekleştirdiği orgazm “beklenir” ya da “bilinir orgazm”; kendi kontrolü dışında ulaştığı orgazmlarsa “beklenmedik” sayılabilir.
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Kişinin geçmişte yaşadığı beklenmedik durumlar, farkında olmadan zihinsel kapakları açacak, önce donup kalacak ve sonra da açılan kapakları kapatmak için gözyaşı dökecektir. Cinsellikte de benzer şekilde cereyan edebilir.
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Gözyaşı, eşinizin aktif olduğu ve kontrolünüz dışında orgazma ulaştığınız durumlarda ortaya çıkıyorsa cevabın yukarıdaki açıklamalar olduğu varsayılabilir.
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Yaşadıklarınızın neler olduğunun dikkatli incelenmesiyle sorun aşılabilir.