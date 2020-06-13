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İşte Netflix'te en çok izlenen 10 yapım

Koronavirüs sürecinde evde geçirilen süreler çoğalınca en büyük eğlence araçlarından biri olarak dijital film siteleri, özellikle de Netflix öne çıktı.

13 Haziran 2020 19:34

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Netflix'te en çok izlenen 10 yapım ise şöyle:

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10- Roma | İzlenme sayısı: 1.053.436 / Meksika'nın 1970'lerdeki siyasi karışıklık ortamında, hizmetçi olarak çalışan bir kadının öyküsü...

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9- Velvet Buzzsaw | İzlenme sayısı: 1.262.910 / Ölü bir sanatçının tablolarının ele geçirilmesinin ardından yaşanan doğaüstü olayları anlatan yapımda 'aç gözlülüğün sanatın önüne geçmesinin intikamı' anlatılıyor.

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8- Close | İzlenme sayısı: 1.299.353 / Zengin bir mirasçıyı korumakla görevlendirilen terörle mücadele uzmanı olan Sam’in hikayesi...

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7- Bleach | İzlenme sayısı: 1.366.049 / Aynı adı taşıyan Tite Kubo'nun mangalarına dayanan bir Japon anime televizyon dizisi.

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6- Death Note | İzlenme sayısı: 1.801.109 / Japonya'da Tsugumi Ooba tarafından yazılıp Takeshi Obata tarafından resimlenen bir mangadan uyarlama filmde On yedi yaşındaki lise öğrencis Light Yagami'nin, 'Ölüm Defteri'ni bulup kendini "Yeni Dünyanın Tanrısı" yapma hikayesi anlatılıyor.

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5- IO | İzlenme sayısı: 2.059.172 / Dünyayı yok eden felaketin ardından hayatta kalan son insanlardan biri olan Sam'ın mücadelesini anlatan bilim kurgu.

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4- Polar | İzlenme sayısı: 2.385.292 / 'Dünyanın bir numaralı suikastçisi' Duncan Vzila'nın maceralarını anlatan aksiyon filmi.

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3- Triple Frontier | İzlenme sayısı: 2.539.826 / Dört eski özel kuvvet askerinin Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan 75 milyon dolar çalmaya çalışmasını anlatan aksiyon.

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2- Bird Box | İzlenme sayısı: 2.683.494 / Peşlerindeki kötülüklerden kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini anlatan korku hikayesi.

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1- Fyre: The Greatest Party That Never Happened | İzlenme sayısı: 2.822.635 / Bir adada (Pablo Escobar’ın adası) müzik festivali düzenleme girişiminin büyük başarısızlığını anlatan belgesel.

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