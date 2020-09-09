İşte MİT haberi davasında gazeteciler hakkında verilen kararın tam metni
Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı.
09 Eylül 2020 20:18
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Mahkeme heyeti, gazetecilerin 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yaralarına İlişkin Bilgileri Açıklamak' suçundan beraatlerine karar verdi.
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Buna karşın mahkeme, 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan, gazeteciler Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına karar verdi.
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Mahkeme, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu tüm gazetecilerin tahliyesine hükmetti. Ayrıca Pehlivan, Kılınç ve Ağırel'in yurt dışına çıkışları yasaklandı.