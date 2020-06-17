İşte İstanbul'dan Diyarbakır'a 10 büyükşehirin günlük Koronavirüs vaka ortalamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bazı illerdeki günlük ortalama Koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17 Haziran 2020 22:04
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İşte Bakan Koca'nın açıkladığı iller ve günlük vaka sayıları.
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Son bir ayda İstanbul'da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700'leri geçmekte.
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Son bir ayda Ankara'da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
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Son bir ayda İzmir'de, günlük ortalama vaka sayısı 32, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38, son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
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Bursa'da, günlük ortalama vaka sayısı 64, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 84, son 3 günde ortalama vaka sayısı 93. Son gün 100'e kadar çıkmış oldu.
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Son bir ayda Kocaeli'de, günlük ortalama vaka sayısının 78, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91, son 3 günde ortalama vaka sayısı 113.
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Son bir ayda Konya'da günlük ortalama vaka sayısı 41, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 73, son 3 günde ortalama vaka sayısı 88. Son günde Konya'da vaka sayısı 100'e yaklaştı
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Son bir ayda Kayseri'de, günlük ortalama vaka sayısı 14, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 25, son üç günde ortalama vaka sayısı 28
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Son bir ayda Diyarbakır'da, günlük ortalama vaka sayısı 58, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 81, son 3 günde ortalama vaka sayısı 87. Son gün 100'lere yaklaştı.
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Son bir ayda Şanlıurfa'da, günlük ortalama vaka sayısı 25, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 42, son 3 günde ortalama vaka sayısı 43.
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Son bir ayda Van'da günlük ortalama vaka sayısı 7, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 14, son 3 günde ortalama vaka sayısı ise 14.
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