İşte İnönü Stadı'nın son hali
05 Mayıs 2015 23:08
15
Dolmabahçe'de 1947 yılında yapılarak hizmete açılan İnönü Stadı’nın yıkımına 2 Haziran 2013 tarihinde başlanmıştı.
25
Bu stadın yerine yapımına başlanan Vodafone Arena, kaba inşaatının tamamlandığı bildirildi.
35
Stadın üstünü kapatacak çatı kısmı inşaatına ise önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.
45
Çatının tamamlanmasının ardından futbol oynanacak sahanın çimlendirilmesi ve ince işçiliğe geçilecek.
55
Siyah-beyazlı takımın önümüzdeki yıl maçlarını bu statta oynayacak.
© Tüm hakları saklıdır.