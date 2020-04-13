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İşte hiç yeni tip Koronavirüs vakası kaydedilmeyen 16 ülke

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 860 bini geçerken son verilere göre dünyanın 185 ülkesinde vaka görüldüğü kaydedildi. Dünyanın 16 ülkesinde ise henüz Koronavirüs vakası kayıtlara geçmedi.

13 Nisan 2020 15:27

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Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 860 bini geçerken son verilere göre dünyanın 185 ülkesinde vaka görüldüğü kaydedildi. Dünyanın 16 ülkesinde ise henüz Koronavirüs vakası kayıtlara geçmedi. İşte resmi kayıtlara salgından etkilenmeyen 16 ülke:

217

Komor Adaları

317

Türkmenistan

417

Tacikistan

517

Kuzey Kore

617

Kiribati

717

Lesotho

817

Marshall Adaları

917

Nauru

1017

Palau

1117

Samoa

1217

Solomon Adaları

1317

Sao Tome ve Principe

1417

Tonga Krallığı

1517

Tuvalu

1617

Vanuatu

1717

Mikronezya

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