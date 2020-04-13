İşte hiç yeni tip Koronavirüs vakası kaydedilmeyen 16 ülke
Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 860 bini geçerken son verilere göre dünyanın 185 ülkesinde vaka görüldüğü kaydedildi. Dünyanın 16 ülkesinde ise henüz Koronavirüs vakası kayıtlara geçmedi.
13 Nisan 2020 15:27
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Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları 1 milyon 860 bini geçerken son verilere göre dünyanın 185 ülkesinde vaka görüldüğü kaydedildi. Dünyanın 16 ülkesinde ise henüz Koronavirüs vakası kayıtlara geçmedi. İşte resmi kayıtlara salgından etkilenmeyen 16 ülke: