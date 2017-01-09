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İşte fotoğraflarla 74. Altın Küre Ödülleri...

09 Ocak 2017 15:45

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Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. 74. Altın Küre ödüllerine, 7 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı "La La Land" damgasını vurdu.

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Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles sınırları içindeki Beverly Hills kentinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde davetliler,

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İlk kez ünlü komedyen Jimmy Fallon sunduğu yemekli törende, Oscar ödüllü kadın sinema oyuncusu Meryl Streep'e Altın Küre Cecil B. DeMille adlı yaşam boyu onur ödülü verildi. Streep gecedeki konuşmasında, isim vermeden Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı kampanyasındaki tutumundan dolayı eleştirdi.

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En İyi Film (Drama): Moonlight

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En İyi Film (Müzikal/Komedi): La La Land

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En İyi Film (Animasyon): Zootopia

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En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Casey Affleck, Manchester by the Sea

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En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Isabelle Huppert, Elle

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En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Ryan Gosling, La La Land

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En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Emma Stone, La La Land

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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor Johnson, Nocturnal Animals

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

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En İyi Senaryo: Damien Chazelle, La La Land

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En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land

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En İyi Film Müziği: La La Land

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En İyi Yabancı Film: Elle (Fransa)

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En İyi Orijinal Şarkı: La La Land (City of Stars)

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