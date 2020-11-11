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İşte Formula 1 ekiplerinin Türkiye Grand Prix için hazırladığı özel posterler

Formula 1 Türkiye Grand Prix uzun süre aradan sonra bu hafta sonu İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Bazı F1 ekipleri, her yarıştan önce olduğu gibi bu GP'den önce de özel hazırladıkları posterleri paylaştı...

11 Kasım 2020 14:56

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Formula 1 Türkiye Grand Prix uzun süre aradan sonra bu hafta sonu İstanbul Park'ta gerçekleşecek. Bazı F1 ekipleri, her yarıştan önce olduğu gibi bu GP'den önce de özel hazırladıkları posterleri paylaştı... Red Bull, İstanbul'a vardıktan kısa süre sonra Boğaz kenarında bir reklama çekimi gerçekleştirdi.

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Yarışın resmi posterinde İstanbul Park'ın ünlü 8.virajı öne çıkarıldı

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Renault DP World F1

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Alfa Romeo'nun posterinde Kimi Raikkonen, Sultanahmet Cami önünde otomobiline binerken resmedildi.

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Racing Point

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Ferrari, eski pilotu Felipe Massa'nın İstanbul'da elde ettiği üç zafere dikkat çekti.

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Zor bir sezon geçiren Ferrari, İstanbul'da en çok zafer elde eden üretici konumunda bulunuyor

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