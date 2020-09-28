İşte FIFA 21'in en iyi Süper Lig yıldızları
Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in en iyi bin oyuncusu belli oldu. İşte ilk 1000'de yer alan Süper lig yıldızları ve ortalama puanları...
28 Eylül 2020 12:21
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Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in en iyi bin oyuncusu belli oldu. İşte ilk 1000'de yer alan Süper lig yıldızları ve ortalama puanları...
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Edin Visca- Medipol Başakşehir: 83
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Fernando Muslera - Galatasaray: 82
417
Falcao- Galatasaray: 80
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Luiz Gustavo- Fenerbahçe: 80
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Adem Ljajic- Beşiktaş: 80
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Sofiane Feghouli- Galatasaray: 79
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Jose Sosa- Fenerbahçe: 78
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Younes Belhanda- Galatasaray: 78
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Domagoj Vida- Beşiktaş: 78
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Filip Novak- Fenerbahçe: 78
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Marcelo Goiano- DG Sivasspor: 78
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Anthony Nwakame- Trabzonspor: 78
1417
Ryan Babel- Galatasaray: 77
1517
Max Gradel- DG Sivasspor: 77
1617
Mert Günok- Medipol Başakşehir: 77
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Junior Caiçara- Medipol Başakşehir: 77
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