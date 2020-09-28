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İşte FIFA 21'in en iyi Süper Lig yıldızları

Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in en iyi bin oyuncusu belli oldu. İşte ilk 1000'de yer alan Süper lig yıldızları ve ortalama puanları...

28 Eylül 2020 12:21

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Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in en iyi bin oyuncusu belli oldu. İşte ilk 1000'de yer alan Süper lig yıldızları ve ortalama puanları...

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Edin Visca- Medipol Başakşehir: 83

317

Fernando Muslera - Galatasaray: 82

417

Falcao- Galatasaray: 80

517

Luiz Gustavo- Fenerbahçe: 80

617

Adem Ljajic- Beşiktaş: 80

717

Sofiane Feghouli- Galatasaray: 79

817

Jose Sosa- Fenerbahçe: 78

917

Younes Belhanda- Galatasaray: 78

1017

Domagoj Vida- Beşiktaş: 78

1117

Filip Novak- Fenerbahçe: 78

1217

Marcelo Goiano- DG Sivasspor: 78

1317

Anthony Nwakame- Trabzonspor: 78

1417

Ryan Babel- Galatasaray: 77

1517

Max Gradel- DG Sivasspor: 77

1617

Mert Günok- Medipol Başakşehir: 77

1717

Junior Caiçara- Medipol Başakşehir: 77

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