İşte FIFA 21'in en iyi on futbolcusu...
Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in futbolcu verileri belli oldu. İşte FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu...
11 Eylül 2020 12:10
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Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in futbolcu verileri belli oldu. İşte FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu...
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10- Sadio Mané / Liverpool / 90
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9- Mohamed Salah / Liverpool / 90
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8- Kylian Mbappé / PSG / 90
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7- Virgil Van Dijk / Liverpool / 90
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6- Jan Oblak / Atl. Madrid / 91
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5- Neymar JR / PSG / 91
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4- Kevin De Bruyne / Man. City / 91
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3- Robert Lewandowski / Bayern Munich / 91
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2- Cristiano Ronaldo / Juventus / 92
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1- Messi / FC Barcelona / 93
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