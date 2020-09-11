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İşte FIFA 21'in en iyi on futbolcusu...

Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in futbolcu verileri belli oldu. İşte FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu...

11 Eylül 2020 12:10

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Electronic Arts'ın (EA) geliştirdiği FIFA 21'in futbolcu verileri belli oldu. İşte FIFA 21'in en iyi 10 futbolcusu...

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10- Sadio Mané / Liverpool / 90

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9- Mohamed Salah / Liverpool / 90

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8- Kylian Mbappé / PSG / 90

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7- Virgil Van Dijk / Liverpool / 90

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6- Jan Oblak / Atl. Madrid / 91

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5- Neymar JR / PSG / 91

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4- Kevin De Bruyne / Man. City / 91

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3- Robert Lewandowski / Bayern Munich / 91

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2- Cristiano Ronaldo / Juventus / 92

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1- Messi / FC Barcelona / 93

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