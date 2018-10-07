Endonezya'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası yetkililer aradan geçen uzun süre sebebiyle perşembe günü arama kurtarma çalışmalarına son vereceklerini açıkladı. Kurtarma operasyonlarına 7 bin asker ve polis katılıyordu.
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Euronews'in haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho düzenlediği basın toplantısında "11 Ekim perşembe günü arama kurtarma çalışmaları son bulacak. Sınırlı şekilde bazı çalışmalar sürecek ancak ağır iş makineleriyle yapılan geniş çaplı operasyonlar son bulacak." açıklamasında bulundu. Nugroho, yetkililerin kayıp sayısını da belirlemeye çalıştıklarını söyledi.
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28 Eylül'de meydana gelen doğal afet sonucu en az bin 763 olarak açıklanan can kaybının molozların kaldırılmasından sonra daha da artması bekleniyor.
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Bugüne kadar ülkede 70 bine yakın ev ve 3 bini aşkın okul sarsıntının etkisiyle hasar gördü. Yetkililer cumartesi günü depremin en çok hasar verdiği Palu şehrinde 34 kişinin daha cesedine ulaştı.
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Şehrin bulunduğu Sulawesi Adası'nda yılın her döneminde irili ufaklı deprem ve tsunami felaketleri yaşanıyor. Bölge ülkedeki en büyük 5 büyük adadan bir tanesi.
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2004 yılında Sumatra Adası'nda yaşanan depremde Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan 13 ülke etkilenmiş ve dev dalgalar sebebiyle 226 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Bu ölümlerin 120 bini Endonezya'da yaşanmıştı. Yaşanan dev afet sonrası 70 bin kişi de yerlerinden olmuştu.
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İşte Endonezya'daki doğal afetten geriye kalanlar...