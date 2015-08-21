İşte en çok kazanan 10 kadın oyuncu

Forbes dergisinin her yıl yayınladığı 'en çok kazanan kadın oyuncular' listesinin zirvesine, 'Açlık Oyunları' serisiyle ünlenen Jennifer Lawrence oturdu. Lawrence aynı listede geçen yıl ikinci sıradaydı. İşte ilk 10
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25 yaşındaki oyuncu, aralarında Oscar, Altın Küre ve SAG'ında bulunduğu 48 ödül ve 51 adaylık ile Hollywood'un aranılan isimlerinden biri. Önümüzdeki yıl 'X-Men: Apocalypse' ve 'Passengers' isimli filmlerde izleyeceğiz.
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30 yaşındaki Scarlett Johansson, 1998 yılında oynadığı Atlara Fısıldayan Adam filmindeki rolüyle çıkış yapmıştı. Bir dönem Ryan Reynolds ile evli olan oyuncu, bugün Fransız gazeteci Romain Dauriac ile beraber. Çiftin bir de kızı var. Scarlett Johansson'ı önümüzdeki yıl 'Hail, Caesar!' ve 'Kaptan Amerika: İç Savaş' filmlerinde izleyeceğiz.
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Türkiye'de çok tanınmayan Melissa Ann McCarthy, ABD'li bir aktris, komedyen ve senarist. 44 yaşındaki oyuncu, 5 yıl süren televizyon dizisi 'Mike&Molly' ile tanınmış ve ardından birçok önemli filmde başrol oynamıştı.
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33 yaşındaki Çinli oyuncu, daha çok ülkesindeki yapımlarda yer aldı ancak Batı ülkelerinde çok sevilen 'X-Men: Geçmiş Günler ve Gelecek' filmindeki Blink rolüyle ünü ülke sınırlarını aştı.
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Son dönemde filmlerinden çok evliliğiyle gündemde olan Jennifer Aniston, kariyerinde kısa bir mola verse de kazancını düşürmüyor. Son olarak 'Cake' ve 'Patrondan Kurtulma Sanatı 2' filmlerinde izlediğimiz oyuncu, önümüzdeki yıl Julia Roberts ve Kate Hudson gibi isimlerle birlikte rol alacağı 'Anneler Günü' adlı iddialı bir filmle beyazperdeye dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Hollywood’un en başarılı isimlerinden Julia Roberts, geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmedi. 'Pretty Woman' filmiyle 90'lı yıllara damgasını vurdu, 'Kaçak Gelin' gibi romantik komedilerin vazgeçilmez ismi oldu. 47 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 13 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. 2001 yılında, Roberts’ın başrolünü Brad Pitt ile paylaştığı ‘The Mexican’ filminin çekimlerinde tanışan ikili, 2002’de evlenmişti. Danny Moder, o dönemde film setinde kameraman olarak çalışıyordu. Çiftin 13 yıllık evliliklerinden Hazel Patricia, Phinnaeus Walter ve Henry adında 3 çocuğu bulunuyor.
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Onu tanımayan yok... Brad Pitt ile evliliğinden, evlatlık çocuklarına, gizemli geçmişinden dövmelerine kadar her gün yeni bir Angelina Jolie haberi okumak mümkün. Hem oyuncu, hem yönetmen hem de Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçisi! 10 parmağında 10 marifet, sosyal hizmet gurusu Angelina Jolie, yönetmenliğini kendisinin yaptığı ve Brad Pitt ile birlikte oynadığı 'By the Sea' filmiyle yine gündemde olacak.
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Oscar ve Golden Globe gibi önemli ödüllere sahip oyuncu Reese Witherspoon'u en son geçtiğimiz yıl 'Wild' filmindeki performansıyla izlemiştik. Gelecek yıl 'Wish List', 'Downsizing' adlı iki film ve televizyon dizisi 'Big Little Lies' ile ekrana gelecek.
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2013 yılında çekilen ‘Sefiller’ filmiyle ödül kazanan Oscar ödülü kazanan Anne Hathaway'in ünü ve başarısı her geçen gün artıyor. Ünlü oyuncuyu önümüzdeki yıl 'The Intern', 'Alice Through the Looking Glass' ve 'The Burning Woman' adlı yapımlarda izleyeceğiz.
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'Alacakaranlık' serisindeki 'Bella Swan' karakteriyle üne kavuşan genç oyuncu Kristen Stewart, diğer Hollywood oyuncularına benzemeyen kendine özgü tarzı, asi duruşu ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Saçlarını erkek gibi kestirip James Dean gibi görünmek istediğini söyleyen ünlü yıldız, iki yıl önce rol arkadaşı Robert Pattinson ile yollarını ayırmıştı. Şimdilerdeyse asistanı Alicia Cargile ile ilişki yaşıyor