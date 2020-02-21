İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden kareler

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi.
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Millet Kütüphanesi, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisinde yer alıyor.
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2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.
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Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.
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İşte merak edilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden kareler: