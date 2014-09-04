İşte Balotelli'nin 17 milyon liralık yeni evi

Yaz sezonunun en sansasyonel transfer hikayelerinden birinin sahibi olan Mario Balotell'nin yeni evinin özellikleri dikkatleri çekti. (Hürriyet)
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20 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın Milan takımından İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a transfer olan Mario Balotelli'nin 4.75 milyon Pound (Yaklaşık 17 milyon TL)değerindeki evi görenleri kendisine hayran bıraktı.
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Steppingstone isimli konakta 5 yatak odası, 10 banyo, 1 hava basınç odası, 1 helikopter pisti, 1 kapalı havuz bulunuyor... En etkileyici tarafı ise öne bahçede 7 adet futbol sahası olması.
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Balotelli, daha önce evinin banyosunda arkadaşlarıyla oynadığı havai fişekler nedeniyle yangın çıkmasına sebep olmuştu.