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İşte Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

20 Mart 2021 10:47

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İşte Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

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Avrasya Araştırma Şirketi, mart ayı birinci etap araştırma sonuçlarını yayınladı. Seçmene çeşitli soruların yöneltildiği araştırmada çarpıcı sonuçlar alındı. Türkiye'deki 26 kentteki ilçe ve mahallelerde gerçekleştirilen anketten ön plana çıkan sonuçlar şöyle:

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Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? (Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)

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(Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)

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(Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)

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(Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)

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Cumhurbaşkanlığı Seçimine Sadece Mansur Yavaş İle Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Sizce Hangisi Kazanır? (Sarı renk: Ocak ayı - Siyah renk: Şubat ayı - Pembe renk: Mart ayı) 5

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Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Ekrem İmamoğlu İle Recep Tayyip Erdoğan katılırsa sizce hangisi kazanır?

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Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sadece Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Hangisine Oy Verirsiniz?

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Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sadece Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Hangisine Oy Verirsiniz?

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Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

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Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

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