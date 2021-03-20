İşte Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
20 Mart 2021 10:47
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İşte Avrasya Araştırma’nın son seçim anketi: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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Avrasya Araştırma Şirketi, mart ayı birinci etap araştırma sonuçlarını yayınladı. Seçmene çeşitli soruların yöneltildiği araştırmada çarpıcı sonuçlar alındı. Türkiye'deki 26 kentteki ilçe ve mahallelerde gerçekleştirilen anketten ön plana çıkan sonuçlar şöyle:
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Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? (Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)
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(Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)
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(Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)
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(Sarı şubat ayı sonuçları – Siyah mart ayı sonuçları)
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