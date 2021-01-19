İşte 2021'in en çok beklenen albümleri...

2021 yılına dünya Koronavirüs pandemisinin gölgesinde girse de, yeni yılda heyecanla bekleyeceğimiz birçok yeni albüm var. The Rolling Stone dergisi, bu yıl çıkacak önemli albümlerden bazılarını sıraladı...
19 Ocak 2021 15:12
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2021 yılına dünya Koronavirüs pandemisinin gölgesinde girse de, yeni yılda heyecanla bekleyeceğimiz birçok yeni albüm var. The Rolling Stone dergisi, bu yıl çıkacak önemli albümlerden bazılarını sıraladı...
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Drake- Certified Lover Boy
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Foo Fighters- Medicine at Midnight: 5 Şubat 2021
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Lorde- Albümün ismi henüz açıklanmadı
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Cardi B- Albümün ismi henüz açıklanmadı
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Billie Eilish- Albümün ismi henüz açıklanmadı
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Adele- Albümün ismi henüz açıklanmadı
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Lana Del Rey- Chemtrails Over the Country Club: 19 Mart