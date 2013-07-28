İşte 2013'ün en çok kazanan aktörleri
28 Temmuz 2013 16:22
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6. Leonardo DiCaprio - 39 milyon dolar
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9. Denzel Washington - 33 milyon dolar
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2. Channing Tatum - 60 milyon dolar
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1. Robert Downey Jr. - 75 milyon dolar
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Forbes dergisinin her sene Hollywood'un en cüzdanı kabarık ünlülerini sıraladığı liste yayımlandı İşte bu yılın en çok kazanan isimleri...
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10. Liam Neeson - 32 milyon dolar
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8. Tom Cruise - 37 milyon dolar
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7. Adam Sandler - 37 milyon dolar
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5. Dwayne Johnson - 46 milyon dolar
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4. Mark Wahlberg - 52 milyon dolar
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3. Hugh Jackman - 55 milyon dolar
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