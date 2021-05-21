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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da, beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünün kararmasının ardından yağmur başladı. Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

21 Mayıs 2021 12:24

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İstanbul 'da, beklenen yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

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Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur etkili oldu.

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Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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Bazı vatandaşlar da Mısır Çarşısı'nın girişine sığındı.

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Yağmurdan korunmak için başına poşet geçirenler de vardı.

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Elindeki valizle yağmurdan korunmaya çalışanlar da oldu.

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Yağmura alışveriş yaparken yakalananlar tentelerin altına girerek bekledi.

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Yağmura sokakta yakalananlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Yağmurİstanbulbulutşemsiyeboğaz
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