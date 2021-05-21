İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
İstanbul'da, beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünün kararmasının ardından yağmur başladı. Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
21 Mayıs 2021 12:24
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İstanbul 'da, beklenen yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
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Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur etkili oldu.
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Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
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Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
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Bazı vatandaşlar da Mısır Çarşısı'nın girişine sığındı.
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Yağmurdan korunmak için başına poşet geçirenler de vardı.
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Elindeki valizle yağmurdan korunmaya çalışanlar da oldu.
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Yağmura alışveriş yaparken yakalananlar tentelerin altına girerek bekledi.
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Yağmura sokakta yakalananlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.
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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
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