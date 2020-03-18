İstanbullular Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyor; meydanları böyle boş kaldı
18 Mart 2020 15:53
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İstanbullular Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyor. Her gün binlerce insanı ağırlayan Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim.
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Mısır Çarşısı, Yeni Cami ve yılbaşında onlarca metrelik kuyruklar oluşan ünlü bilet satış gişesinin olduğu bölgede de az sayıda insan görülüyor.
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Her gün binlerce aracın kıta değiştirmek için kullandığı feribot iskelesinde sadece 3-4 araçlık kuyruklar oluştu.
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Karaköy Meydanı da gün boyu sessizliğe bürünürken, Galata Köprüsü'nden geçen araç sayısı ise parmaklı sayılabilecek kadar azdı.
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Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Galata Kulesi'nde de aynı tablo hakim.
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Kulenin bulunduğu meydanda eski günlerinden çok uzak.
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