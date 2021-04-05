İstanbul ve Mersin'de Paskalya Bayramı coşkusu

Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişi anlamına gelen ve en büyük bayram kabul edilen Paskalya Bayramı nedeniyle İstanbul ve Mersin'de ayinler düzenlendi. Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan tek Ermeni olan Zekeriya Sabuncu'yu ise komşuları yalnız bırakmadı.
05 Nisan 2021 16:53
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İstanbul Beyoğlu’ndaki St. Antuan Katolik Kilisesi’nde düzenlenen Paskalya ayininde İncil’den bölümler okundu ve ilahiler seslendirildi.
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Ayinin ardından mum yakarak dua okudu.
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Çok sayıda kişinin katıldığı ayini, Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel yönetti.
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Mersin Latin Katolik Kilisesi’ndeki ayinde de mumlar yakılıp duaların edildi.
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Ayinin ardından kutlamaya katılanlara paskalya yumurtası ve paskalya çöreği dağıtıldı.
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Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro’nun yönettiği ayine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile vatandaşlar katıldı.
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Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan tek Ermeni olan Zekeriya Sabuncu (64) ise 371 yıllık tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne gider, çanı kendisi çaldı ve mum yakıp, dua ederek, Paskalya Bayramı'nı kutladı.
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Zekeriya Sabuncu, bayram vesilesiyle kiliseye gelerek kendisini yalnız bırakmayan Müslüman komşularına haşlanmış yumurta, şeker ve tatlı ekmek ikram etti.
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Sabuncu, çocukları da hediyeler vererek sevindirdi.