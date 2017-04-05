İstanbul Film Festivali: Ustalara onur ödülü, tutuklu gazeteci ve sanatçılara alkış
05 Nisan 2017 22:32
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Açılış törenine ‘Sinema Onur Ödülü’nü alan oyuncu Macit Koper ve yönetmen Barış Pirhasan’ın sözleri damga vurdu.
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Koper, ödülünü aldıktan sonra “Hayırlı geceler” dilerken Pirhasan, “onurlu olmanın bugün her zamankinden zor” olduğunu belirterek ödülünü cezaevindeki sanatçı ve gazeteci dostları adına aldığını söyledi. Pirhasan ve Koper’in bu sözleri salonda büyük alkış aldı.
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İşte törenden fotoğraflar...
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Türk sinemasının sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlü aktrislerinden Selma Güneri de ödülünü Ediz Hun’un elinden alırken “Çok büyük onur… O olmasaydı burada olamazdık, sanat olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk…” diye konuştu.
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Törende yönetmen Çetin Tunca'ya da onur ödülü takdim edildi.
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Ayrıca sahne ve sinemanın usta oyuncusu Sir Ian McKellen'a da onur ödülü takdim edildi.